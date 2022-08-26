Зеленський про ЗАЕС: ситуація залишається дуже ризикованою

Цитата

"Нашим атомникам, усім фахівцям енергетичної галузі вдається оберігати Запорізьку атомну станцію від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили. Наразі станцію вдалося підімкнути до мережі. Вітаю. Вона виробляє енергію для України", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною.

"Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знову поставлять станцію за крок від катастрофи. Тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше й допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Тому так важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і щоб зникла загроза обстрілів самої станції чи ліній електропередачі з неї", - наголосив президент.

Він додав, що українські дипломати та наші партнери продовжують у щоденному режимі боротися за безпеку для ЗАЕС.

"І сьогодні я хочу подякувати і всім тим, хто мобілізує реакцію світу на російський радіаційний шантаж. Всім нашим атомникам – ви молодці, ви круті! Усім нашим енергетикам – ви міцні – чия професійність зараз у прямому сенсі слова рятує і Україну, і Європу, коли вони долають наслідки російського терору на станції!", - зазначив Зеленський.

Доповнення

25 серпня дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.

Зрештою ЗАЕС знову було підключено до енергомережі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль повідомила, що місія МАГАТЕ має відвідати захоплену окупантами Запорізьку АЕС наступного тижня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок