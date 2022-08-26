На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок

Цитата

«Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає», - йдеться в повідомленні.

Деталі

В Енергоатомі нагадали, що сьогодні о 14:04 до мережі підключили перший із зупинених вчора енергоблоків.

«Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України й забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

25 серпня дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.

Зрештою ЗАЕС знову було підключено до енергомережі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль повідомила, що місія МАГАТЕ має відвідати захоплену окупантами Запорізьку АЕС наступного тижня.