На ЗАЭС к сети подключили второй энергоблок

Цитата

«Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС соединен с энергосетью, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет», - говорится в сообщении.

Детали

В Энергоатоме напомнили, что сегодня в 14:04 к сети подключили первый из остановленных вчера энергоблоков.

«Таким образом, Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности нашей страны в электроэнергии», - отмечается в сообщении.

Дополнение

25 августа действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.

ЗАЭС снова была подключена к энергосети, Украина сообщила об этом МАГАТЭ.

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль сообщила, что миссия МАГАТЭ должна посетить захваченную оккупантами Запорожскую АЭС на следующей неделе.