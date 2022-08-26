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Зеленский о ЗАЭС: ситуация остается очень рискованной

Киев • УНН

 • 113825 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС остается очень рискованной и опасной. Повторение вчерашних событий, то есть любое отключение станции от сети, любые действия россии, которые могут спровоцировать отключение реакторов, снова поставят станцию в шаге от катастрофы, передает УНН.

Зеленский о ЗАЭС: ситуация остается очень рискованной

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"Нашим атомщикам, всем специалистам энергетической отрасли удается оберегать Запорожскую атомную станцию ​​от самого плохого сценария, который постоянно провоцируют российские силы. Сейчас станцию ​​удалось подключить к сети. Поздравляю. Она производит энергию для Украины", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что ситуация остается очень рискованной, опасной.

"Любое повторение вчерашних событий, то есть любое отключение станции от сети, любые действия россии, которые могут спровоцировать отключение реакторов, снова поставят станцию ​​в шаге от катастрофы. Поэтому так важно, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на станцию как можно быстрее и помогла держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме, поэтому так важно, чтобы российские войска вышли из станции и соседних районов и чтобы исчезла угроза обстрелов самой станции или линий электропередачи с нее", - подчеркнул президент.

Он добавил, что украинские дипломаты и наши партнеры продолжают в ежедневном режиме бороться за безопасность для ЗАЭС.

"И сегодня я хочу поблагодарить и всех тех, кто мобилизует реакцию мира на российский радиационный шантаж. Всем нашим атомщикам – вы молодцы, вы крутые! Всем нашим энергетикам – вы крепки – чей профессионализм сейчас в прямом смысле слова спасает и Украину, и Европу, когда они одолевают последствия российского террора на станции!", - отметил Зеленский.

Дополнение 

25 августа действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.

В конце концов ЗАЭС снова была подключена к энергосети, Украина сообщила об этом МАГАТЭ.

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль сообщила, что миссия МАГАТЭ должна посетить захваченную оккупантами Запорожскую АЭС на следующей неделе.

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