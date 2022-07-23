Зеленський про ракетний удар по порту Одеси: росія буде робити все, щоб не виконувати "зернову угоду"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США прокоментував ракетний удар рф по порту в Одесі і зауважив, що відбулось це менш ніж за добу після підписання "зернової угоди", передає УНН.
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Як повідомили в ОП, Володимир Зеленський поінформував американських конгресменів про велику кількість ракетних ударів, завданих сьогодні російськими військами по Україні, зокрема по території Одеського порту. Він наголосив, що це відбулося менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.
«Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє», – зазначив Президент.
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Сьогодні у Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США.
Доповнення
Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили в ОК "Південь".
Це сталося менше як за 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Ворожий ракетний удар по порту Одеси уже викликав реакцію, як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США та ЄС.