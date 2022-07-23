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Зеленский о ракетном ударе по порту Одессы: россия будет делать все, чтобы не выполнять "зерновое соглашение"

Зеленский о ракетном ударе по порту Одессы: россия будет делать все, чтобы не выполнять "зерновое соглашение"

Киев • УНН

 • 155049 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США прокомментировал ракетный удар россии по порту в Одессе и отметил, что произошло это менее чем через сутки после подписания "зернового соглашения", передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, Владимир Зеленский проинформировал американских конгрессменов о большом количестве ракетных ударов, нанесенных сегодня российскими войсками по Украине, в том числе по территории Одесского порта. Он отметил, что это произошло менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна.

«Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у него есть несколько векторов, как она всегда действует», – отметил Президент.

Ранее

Сегодня в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США.

Дополнение

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный". 

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию, как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США и ЕС.

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