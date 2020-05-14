Зеленський привітав президента Швейцарії з Днем народження: очікує її в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем народження президента Швейцарії Симонетту Зоммаругу та висловив сподівання, що вони невдовзі зустрінуться в Україні. Про це Зеленський написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"З днем народження, шановна пані президент Симонетта Зоммаруга! Бажаю міцного здоров’я та стійкості у керуванні Швейцарією через бурхливі води пандемічного світу! Україна та Швейцарія завжди матимуть плідну співпрацю! Сподіваюсь, що невдовзі зустрінемось з вами в Україні",- написав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним президентом Швейцарії Симонеттою Зоммаругою. Сторони наголосили на важливості міжнародної координації зусиль щодо боротьби з коронавірусом та запобігання негативним наслідкам його поширення.
Happy birthday, Dear Madam President @s_sommaruga! Wish you sound health and fortitude in steering through turbulent waters of the pandemic world! and will always have fruitful cooperation! Hope to meet you soon in— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2020