Зеленський привітав президента Швейцарії з Днем народження: очікує її в Україні

"З днем народження, шановна пані президент Симонетта Зоммаруга! Бажаю міцного здоров’я та стійкості у керуванні Швейцарією через бурхливі води пандемічного світу! Україна та Швейцарія завжди матимуть плідну співпрацю! Сподіваюсь, що невдовзі зустрінемось з вами в Україні",- написав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним президентом Швейцарії Симонеттою Зоммаругою. Сторони наголосили на важливості міжнародної координації зусиль щодо боротьби з коронавірусом та запобігання негативним наслідкам його поширення.





Happy birthday, Dear Madam President @s_sommaruga! Wish you sound health and fortitude in steering through turbulent waters of the pandemic world! and will always have fruitful cooperation! Hope to meet you soon in

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2020