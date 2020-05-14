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Кличко розповів про порушення під час відзначення 8 і 9 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Протягом святкових днів 8-9 травня у столиці правоохоронцями було складено всього 6 протоколів — тільки за грубі порушення. Про це сказав на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

Кличко розповів про порушення під час відзначення 8 і 9 травня

“Контроль за дотриманням обмежувальних правил покладений на поліцію. Правоохоронці патрулюють публічні місця, парки та сквери, вулиці міста. І вони ж складають протоколи щодо порушників”, — сказав Кличко.

Водночас він підкреслив, що у столиці досі немає муніципальної поліції, на чому столична влада наполягає вже кілька років.

“З початку травня в столиці склали 86 протоколів щодо порушників. А за святкові дні 8-9 травня — всього 6 протоколів — тільки за грубі порушення. Розуміючи, що люди втомилися від карантину, патрульні в основному проводили профілактичні бесіди. Людей просили не збиратися великими компаніями, не йти на пікніки в парки та сквери. Але, як ми бачили, подіяло це далеко не на всіх. Основні порушення, за інформацією правоохоронців, були зафіксовані біля пам’ятників та монументів. Там збиралися нечисленні мітинги”, — розповів міський голова.

З його слів, у зв’язку з обмеженнями, правоохоронці пропускали на територію парків по дві особи із визначеним проміжком часу з вимогою дотримання дистанції у півтора метри, а також видавали захисні маски тим, у кого їх не було. Рятувальники щогодини проводили дезінфекцію на Алеї Героїв Крут та на території Парку Вічної Слави.

“Загалом з початку обмежувальних заходів поліція склала майже 1200 протоколів на порушників карантину в столиці”, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, у Києві під час заходів з нагоди відзначення Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на трьох громадян склали адміністративні протоколи через порушення правил карантину.

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