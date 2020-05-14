Кличко розповів про порушення під час відзначення 8 і 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Протягом святкових днів 8-9 травня у столиці правоохоронцями було складено всього 6 протоколів — тільки за грубі порушення. Про це сказав на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Контроль за дотриманням обмежувальних правил покладений на поліцію. Правоохоронці патрулюють публічні місця, парки та сквери, вулиці міста. І вони ж складають протоколи щодо порушників”, — сказав Кличко.
Водночас він підкреслив, що у столиці досі немає муніципальної поліції, на чому столична влада наполягає вже кілька років.
“З початку травня в столиці склали 86 протоколів щодо порушників. А за святкові дні 8-9 травня — всього 6 протоколів — тільки за грубі порушення. Розуміючи, що люди втомилися від карантину, патрульні в основному проводили профілактичні бесіди. Людей просили не збиратися великими компаніями, не йти на пікніки в парки та сквери. Але, як ми бачили, подіяло це далеко не на всіх. Основні порушення, за інформацією правоохоронців, були зафіксовані біля пам’ятників та монументів. Там збиралися нечисленні мітинги”, — розповів міський голова.
З його слів, у зв’язку з обмеженнями, правоохоронці пропускали на територію парків по дві особи із визначеним проміжком часу з вимогою дотримання дистанції у півтора метри, а також видавали захисні маски тим, у кого їх не було. Рятувальники щогодини проводили дезінфекцію на Алеї Героїв Крут та на території Парку Вічної Слави.
“Загалом з початку обмежувальних заходів поліція склала майже 1200 протоколів на порушників карантину в столиці”, — зазначив Кличко.
Нагадаємо, у Києві під час заходів з нагоди відзначення Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на трьох громадян склали адміністративні протоколи через порушення правил карантину.