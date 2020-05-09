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У Києві під час відзначення Дня Перемоги троє людей порушили карантинні правила

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У Києві під час заходів з нагоди відзначення Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на трьох громадян склали адміністративні протоколи через порушення правил карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У Києві під час відзначення Дня Перемоги троє людей порушили карантинні правила

“... незважаючи на численні попередження, все ж деякі громадяни порушували чинне законодавство про декомунізацію та встановлені правила карантину. А відтак поліцейські склали чотири адміністративні протоколи: один за ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки — ред.), а решта — за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей — ред.) Кодексу України про адміністративні правопорушення. У подальшому матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час заходів у Парку Вічної Слави на спеціально встановлених пропускних пунктах працівники поліції проводили поверхневу перевірку для виявлення заборонених речей у осіб, які прийшли покласти квіти до меморіалу.

“Разом з тим у зв’язку з карантинними обмеженнями правоохоронці пропускали на територію парку по дві особи із визначеним проміжком часу і вимогою дотримання дистанції у півтора метра, а також видавали захисні маски тим, у кого вони були відсутні”, — зазначається в пвідомленні.

Також з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції столичні рятувальники щогодини проводили дезінфекційну обробку на Алеї Героїв Крут та на території Парку Вічної Слави.

Окрім цього, у столиці відбулося декілька автопробігів, які пройшли без порушень.

Загалом у поліції наголошують, що у Києві заходи пройшли без суттєвих порушень правопорядку.

Нагадаємо, в поліції заявили, що інформація щодо проведення в Херсоні параду Перемоги є недостовірною.

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