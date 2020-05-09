В Киеве во время празднования Дня Победы трое нарушили карантинные правила

“... несмотря на многочисленные предупреждения, все же некоторые граждане нарушали действующее законодательство о декоммунизации и установленные правила карантина. Следовательно полицейские составили четыре административных протокола: один по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты — ред.), а остальные — по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей — ред.) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В дальнейшем материалы будут направлены в суд для принятия решения”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время мероприятий в Парке Вечной Славы на специально установленных пропускных пунктах работники полиции проводили поверхностную проверку для выявления запрещенных вещей у лиц, пришедших возложить цветы к мемориалу.

“Вместе с тем в связи с карантинными ограничениями правоохранители пропускали на территорию парка по два человека с определенным промежутком времени и требованием соблюдения дистанции в полтора метра, а также выдавали защитные маски тем, у кого они отсутствовали”, — отмечается в пвидомленни.

Также с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции столичные спасатели каждый час проводили дезинфекционную обработку на Аллее Героев Крут и на территории Парка Вечной Славы.

Кроме этого, в столице произошло несколько автопробегов, которые прошли без нарушений.

В общем у полиции отмечают, что в Киеве мероприятия прошли без существенных нарушений правопорядка.

Напомним, в полиции заявили, что информация о проведении в Херсоне парада Победы является недостоверной.