В Киеве во время празднования Дня Победы трое нарушили карантинные правила
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Киеве во время мероприятий по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне на трех граждан составили административные протоколы за нарушение правил карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
“... несмотря на многочисленные предупреждения, все же некоторые граждане нарушали действующее законодательство о декоммунизации и установленные правила карантина. Следовательно полицейские составили четыре административных протокола: один по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты — ред.), а остальные — по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей — ред.) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В дальнейшем материалы будут направлены в суд для принятия решения”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что во время мероприятий в Парке Вечной Славы на специально установленных пропускных пунктах работники полиции проводили поверхностную проверку для выявления запрещенных вещей у лиц, пришедших возложить цветы к мемориалу.
“Вместе с тем в связи с карантинными ограничениями правоохранители пропускали на территорию парка по два человека с определенным промежутком времени и требованием соблюдения дистанции в полтора метра, а также выдавали защитные маски тем, у кого они отсутствовали”, — отмечается в пвидомленни.
Также с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции столичные спасатели каждый час проводили дезинфекционную обработку на Аллее Героев Крут и на территории Парка Вечной Славы.
Кроме этого, в столице произошло несколько автопробегов, которые прошли без нарушений.
В общем у полиции отмечают, что в Киеве мероприятия прошли без существенных нарушений правопорядка.
Напомним, в полиции заявили, что информация о проведении в Херсоне парада Победы является недостоверной.