В поліції заявили, що інформація щодо проведення в Херсоні параду Перемоги є недостовірною

“Повідомляємо, що ніякої святкової масової ходи в обласному центрі 9 травня 2020 року не відбувалось. Парад, що транслювався у прямому ефірі проходив минулого року. Усі заявлені заходи на даний час проходять згідно поданих заявок до Херсонського міськвиконкому. Працівники поліції здійснюють охорону публічного порядку та проводять з громадянами профілактично-роз’яснювальну роботу щодо дотримання карантинних обмежень”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сьогодні один із херсонських блогерів на своєму YouTube-каналі розмістив начебто трансляцію прямого ефіру про проведення в Херсоні параду, присвяченого святкуванню Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

“На відео розміщена багатолюдна хода без захисних масок та з недотриманням соціальної дистанції”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі жінка вивісила на своєму балконі георгіївську стрічку.