В Одесі жінка вивісила на своєму балконі георгіївську стрічку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Одесі на жінку, яка вивісила на своєму балконі георгіївську стрічку, поліцейські склали протокол за публічне використання забороненої символіки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
“Жителька Приморського району вивісила на своєму балконі георгіївську стрічку”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що відносно неї склали протокол за ч. 1 ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як повідомлялос, поліція очікує на провокації під час заходів 9 травня та вже зараз проводить превентивну роботу.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.