В Одессе женщина вывесила на своем балконе георгиевскую ленту

“Жительница Приморского района вывесила на своем балконе георгиевскую ленту”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в отношении нее составили протокол по ч. 1 ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщалось, полиция ожидает на провокации во время мероприятий 9 мая и уже сейчас проводит превентивную работу.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.