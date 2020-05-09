В Одессе женщина вывесила на своем балконе георгиевскую ленту
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Одессе на женщину, которая вывесила на своем балконе георгиевскую ленту, полицейские составили протокол за публичное использование запрещенной символики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
“Жительница Приморского района вывесила на своем балконе георгиевскую ленту”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в отношении нее составили протокол по ч. 1 ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщалось, полиция ожидает на провокации во время мероприятий 9 мая и уже сейчас проводит превентивную работу.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.