Поліція очікує на провокації 9 травня

Повідомляється, що на нараді Голова Нацполіції Ігор Клименко підкреслив, що поліція, яка вже майже два місяці працює у посиленому режимі, готова до виконання покладених завдань.

Голова Нацполіції повідомив, що "поліція очікує на провокації й вже зараз проводиться попереджувальна робота", зазначили правоохоронці.

"Ми не стаємо на бік тієї чи іншої сили, ми маємо право висловлювати тільки точку зору закону. А по закону у нас тривають карантинні заходи. Звертаюся до всіх співробітників: не треба штрафувати бабусь та дідусів, які хочуть покласти квіти. Треба забезпечити їхній безперешкодний доступ до місць покладання квітів з дотриманням карантинних заходів. Громадяни, які хочуть вшанувати загиблих у Другій світовій війні, мають зробити це. Утім для нас безпека людей – на першому місці", - наголосив Клименко.

Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич зауважив, що пом’якшення карантинних обмежень, згідно з Постановою Кабінету Міністрів, вступає у дію з 11 травня. Відтак 9-10 травня поліція продовжить несення служби у паркових та рекреаційних зонах щодо недопущення порушення карантинних норм.

"Водночас 9 травня основною формою проведення заходів будуть автопробіги. Вони охоплюватимуть не лише території обласних центрів, а й районів та міст обласного значення. У першу чергу це Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська та Харківська області. У цих ситуаціях поліція має не допустити та роз’яснити всім учасникам два аспекти: всі охочі, які не можуть взяти участь в автопробігах, мають змогу очікувати їхнього прибуття поблизу пам’ятних місць. Але після прибуття автоколон – всі учасники заходів в обов’язковому порядку мають дотримуватися всіх карантинних вимог", - зазначив Фацевич.

Водночас під час наради було наголошено на необхідності дотримання виконання закону про декомунізацію та недопущення використання забороненої символіки.

Як повідомляв УНН, раніше цього тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що масові заходи в Україні до 8 та 9 травня не будуть проводитися цього року через карантин.

Нагадаємо, на деяких столичних вулицях у п’ятницю і суботу, 8 та 9 травня, буде перекритий рух транспорту та обмежена можливість паркування.