Полиция ожидает провокации 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Полиция ожидает провокации во время мероприятий 9 мая и уже сейчас проводит превентивную работу. Об этом шла речь сегодня во время селекторного межведомственного совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, передает УНН со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.
Сообщается, что на совещании Председатель Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что полиция, которая уже почти два месяца работает в усиленном режиме, готова к выполнению возложенных задач.
Председатель Нацполиции сообщил, что "полиция ожидает провокации и уже сейчас проводится предупредительная работа", отметили правоохранители.
"Мы не становимся на сторону той или иной силы, мы вправе выражать только точку зрения закона. А по закону у нас продолжаются карантинные мероприятия. Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Надо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложение цветов с соблюдением карантинных мероприятий. Граждане, которые хотят почтить погибших во Второй мировой войне, должны сделать это. Впрочем, для нас безопасность людей - на первом месте", - подчеркнул Клименко.
Заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич заметил, что смягчение карантина, согласно Постановлению Кабинета Министров, вступает в силу с 11 мая. Поэтому 9-10 мая полиция продолжит несения службы в парковых и рекреационных зонах по недопущению нарушения карантинных норм.
"Вместе с тем 9 мая основной формой проведения мероприятий будут автопробеги. Они будут охватывать не только территории областных центров, но и районов и городов областного значения. В первую очередь это Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Харьковская области. В этих ситуациях полиция должен не допустить и разъяснить всем участникам два аспекта: все желающие, которые не могут принять участие в автопробеге, могут ожидать их прибытия вблизи памятных мест. Но по прибытии автоколонн - все участники мероприятий в обязательном порядке должны придерживаться всех карантинных требований", - отметил Фацевич.
В то же время на совещании была отмечена необходимость соблюдения выполнения закона о декоммунизации и недопущения использования запрещенной символики.
Как сообщал УНН, ранее на этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что массовые мероприятия в Украине до 8 и 9 мая не будут проводиться в этом году из-за карантина.
Напомним, на некоторых столичных улицах в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, будет перекрыто движение транспорта и ограниченная возможность парковки.