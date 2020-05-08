Полиция ожидает провокации 9 мая

Сообщается, что на совещании Председатель Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что полиция, которая уже почти два месяца работает в усиленном режиме, готова к выполнению возложенных задач.

Председатель Нацполиции сообщил, что "полиция ожидает провокации и уже сейчас проводится предупредительная работа", отметили правоохранители.

"Мы не становимся на сторону той или иной силы, мы вправе выражать только точку зрения закона. А по закону у нас продолжаются карантинные мероприятия. Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Надо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложение цветов с соблюдением карантинных мероприятий. Граждане, которые хотят почтить погибших во Второй мировой войне, должны сделать это. Впрочем, для нас безопасность людей - на первом месте", - подчеркнул Клименко.

Заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич заметил, что смягчение карантина, согласно Постановлению Кабинета Министров, вступает в силу с 11 мая. Поэтому 9-10 мая полиция продолжит несения службы в парковых и рекреационных зонах по недопущению нарушения карантинных норм.

"Вместе с тем 9 мая основной формой проведения мероприятий будут автопробеги. Они будут охватывать не только территории областных центров, но и районов и городов областного значения. В первую очередь это Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Харьковская области. В этих ситуациях полиция должен не допустить и разъяснить всем участникам два аспекта: все желающие, которые не могут принять участие в автопробеге, могут ожидать их прибытия вблизи памятных мест. Но по прибытии автоколонн - все участники мероприятий в обязательном порядке должны придерживаться всех карантинных требований", - отметил Фацевич.

В то же время на совещании была отмечена необходимость соблюдения выполнения закона о декоммунизации и недопущения использования запрещенной символики.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что массовые мероприятия в Украине до 8 и 9 мая не будут проводиться в этом году из-за карантина.

Напомним, на некоторых столичных улицах в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, будет перекрыто движение транспорта и ограниченная возможность парковки.