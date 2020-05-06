В Україні не буде масових заходів до 8 і 9 травня – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Масові заходи в Україні до 8 та 9 травня не будуть проводитися цього року через карантин. Про це перед початком засідання Кабінету міністрів України заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Ми сьогодні напередодні відзначення Дня пам’яті 8 і 9 травня. У зв’язку з карантином в Україні не проводяться масові заходи, і тут ми не будемо зупиняти, щоб не наражати на ризик наших громадян. Ми не будемо проводити цього року масових заходів", - сказав прем’єр.
Водночас він звернувся до голів ОДА з проханням особисто або на рівні заступників забезпечити індивідуальне відзначення ветеранів Другої світової війни, які є в областях, цього року.
"Всі інші заходи ми проводити не плануємо у зв’язку з карантином", - підкреслив Шмигаль.
Як повідомлялося раніше в УНН, до 11 травня бізнес має бути готовим до роботи у нових умовах - Шмигаль.