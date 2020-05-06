В Украине не будет массовых мероприятий к 8 и 9 мая - Шмыгаль

"Мы сегодня накануне Дня памяти 8 и 9 мая. В связи с карантином в Украине не будут проводятся массовые мероприятия, и здесь мы не будем останавливать, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий", - сказал премьер.

В то же время он обратился к главам ОГА с просьбой лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное празднования ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году.

"Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось ранее в УНН, до 11 мая бизнес должен быть готов к работе в новых условиях - Шмыгаль.