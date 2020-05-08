На низці вулиць Києва 8 та 9 травня перекриють рух транспорту

“8 та 9 травня на деяких вулицях рух транспорту буде перекритий та обмежена можливість паркування. Заборона щодо паркування почне діяти з 8 травня від 17:00. Обмеження руху розпочнеться 9 травня з 00:00 до закінчення заходів”, — повідомили в МВС.

За даними відомства, обмеження торкнуться:

— площі Арсенальна;

— вул. Івана Мазепи

(від площі Арсенальної до площі Слави);

— вул. Лаврська

(від площі Слави до вул. Цитадельної);

— алеї Героїв Крут

(від Дніпровського узвозу до площі Слави);

— вул. Омеляновича-Павленка

(від вул. Левандовської до вул. Лаврської).

Як повідомляв УНН, раніше цього тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що масові заходи в Україні до 8 та 9 травня не будуть проводитися цього року через карантин.