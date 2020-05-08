На низці вулиць Києва 8 та 9 травня перекриють рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На деяких столичних вулицях у п’ятницю і суботу, 8 та 9 травня, буде перекритий рух транспорту та обмежена можливість паркування. Про це інформує у Facebook пресслужба МВС України, передає УНН.
“8 та 9 травня на деяких вулицях рух транспорту буде перекритий та обмежена можливість паркування. Заборона щодо паркування почне діяти з 8 травня від 17:00. Обмеження руху розпочнеться 9 травня з 00:00 до закінчення заходів”, — повідомили в МВС.
За даними відомства, обмеження торкнуться:
— площі Арсенальна;
— вул. Івана Мазепи
(від площі Арсенальної до площі Слави);
— вул. Лаврська
(від площі Слави до вул. Цитадельної);
— алеї Героїв Крут
(від Дніпровського узвозу до площі Слави);
— вул. Омеляновича-Павленка
(від вул. Левандовської до вул. Лаврської).
Як повідомляв УНН, раніше цього тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що масові заходи в Україні до 8 та 9 травня не будуть проводитися цього року через карантин.