На ряде улиц Киева 8 и 9 мая перекроют движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На некоторых столичных улицах в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, будет перекрыто движение транспорта и ограниченная возможность парковки. Об этом сообщает в Facebook пресс-службу МВД Украины, передает УНН.
“8 и 9 мая на некоторых улицах движение транспорта будет перекрыто и ограниченна возможность парковки. Запрет на парковку начнет действовать с 8 мая от 17:00. Ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания мероприятий”, — сообщили в МВД.
По данным ведомства, ограничения коснутся:
— площади Арсенальная;
— ул. Ивана Мазепы
(От площади Арсенальной до площади Славы)
— ул. Лаврская
(От площади Славы до ул. Цитадельной)
— аллеи Героев Крут
(От Днепровского спуска до площади Славы)
— ул. Емельяновича-Павленко
(От ул. Левандовской до ул. Лаврской).
Как сообщал УНН, ранее на этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что массовые мероприятия в Украине до 8 и 9 мая не будут проводиться в этом году из-за карантина.