В полиции заявили, что информация о проведении в Херсоне парада Победы является недостоверной

“Сообщаем, что никакого праздничного массового шествия в областном центре 9 мая 2020 года не происходило. Парад, который транслировался в прямом эфире проходил в прошлом году. Все заявленные мероприятия в настоящее время проходят согласно поданных заявок в Херсонский горисполком. Работники полиции осуществляют охрану общественного порядка и проводят с гражданами профилактически разъяснительную работу по соблюдению карантина”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня один из херсонских блоггеров на своем YouTube-канале разместил бы трансляцию прямого эфира о проведении в Херсоне парада, посвященного празднованию Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

“На видео размещена многолюдное шествие без защитных масок и с несоблюдением социальной дистанции”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Одессе женщина вывесила на своем балконе георгиевскую ленту.