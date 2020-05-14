Кличко рассказал о нарушениях во время празднования 8 и 9 мая

“Контроль за соблюдением ограничительных правил возложен на полицию. Правоохранители патрулируют публичные места, парки и скверы, улицы города. И они же составляют протоколы в отношении нарушителей”, — сказал Кличко.

В то же время он подчеркнул, что в столице до сих пор нет муниципальной полиции, на чем столичная власть настаивает уже несколько лет.

“С начала мая в столице составили 86 протоколов в отношении нарушителей. А за праздничные дни 8-9 мая — всего 6 протоколов — только за грубые нарушения. Понимая, что люди устали от карантина, патрульные в основном проводили профилактические беседы. Людей просили не собираться большими компаниями, не идти на пикники в парки и скверы. Но, как мы видели, подействовало это далеко не на всех. Основные нарушения, по информации правоохранителей, были зафиксированы у памятников и монументов. Там собирались немногочисленные митинги”, — рассказал городской голова.

По его словам, в связи с ограничениями, правоохранители пропускали на территорию парков по два человека с определенным промежутком времени с требованием соблюдения дистанции в полтора метра, а также выдавали защитные маски тем, у кого их не было. Спасатели каждый час проводили дезинфекцию на Аллее Героев Крут и на территории Парка Вечной Славы.

“Всего с начала ограничительных мер полиция составила почти 1200 протоколов на нарушителей карантина в столице”, — отметил Кличко.

Напомним, в Киеве во время мероприятий по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне на трех граждан составили административные протоколы за нарушение правил карантина.