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Держпродспоживслужба повідомила про тижневі результати протиепідемічних перевірок закладів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. За тиждень з 4 по 12 травня Держпродспоживслужба здійснила 9,4 тис. перевірок об’єктів щодо дотримання ними протиепідемічних заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 і виявила порушення на кожному п’ятому об’єкті. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

Держпродспоживслужба повідомила про тижневі результати протиепідемічних перевірок закладів

"З метою проведення профілактичних та протиепідемічних заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 Держпродспоживслужба на період карантину з 4 по 12 травня здійснила 9,4 тис. заходів нагляду. Як результат - на кожному 5-му об’єкті виявлені порушення дотримання вимог протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за встановлені порушення територіальні органи Держпродспоживслужби надали 234 приписи та 1171 пропозицію щодо їх усунення, а також склали 88 протоколів.

"Окрім того, Держпродспоживслужба здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо протиепідемічних заходів за рядом об’єктів, діяльність яких передбачає приймання відвідувачів в офісних приміщеннях, торгівлю продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами, роботу закладів громадського харчування, перукарень та салонів краси", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, в Україні для food-бізнесу розробили рекомендації щодо запобігання поширення COVID-19.

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