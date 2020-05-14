Держпродспоживслужба повідомила про тижневі результати протиепідемічних перевірок закладів

"З метою проведення профілактичних та протиепідемічних заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 Держпродспоживслужба на період карантину з 4 по 12 травня здійснила 9,4 тис. заходів нагляду. Як результат - на кожному 5-му об’єкті виявлені порушення дотримання вимог протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за встановлені порушення територіальні органи Держпродспоживслужби надали 234 приписи та 1171 пропозицію щодо їх усунення, а також склали 88 протоколів.

"Окрім того, Держпродспоживслужба здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо протиепідемічних заходів за рядом об’єктів, діяльність яких передбачає приймання відвідувачів в офісних приміщеннях, торгівлю продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами, роботу закладів громадського харчування, перукарень та салонів краси", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, в Україні для food-бізнесу розробили рекомендації щодо запобігання поширення COVID-19.