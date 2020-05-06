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В Україні для food-бізнесу розробили рекомендації щодо запобігання поширення COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україні розробили методичні рекомендації для для food-бізнесу щодо запобігання поширення COVID-19 на виробництві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

В Україні для food-бізнесу розробили рекомендації щодо запобігання поширення COVID-19

"Фахівцями Мінекономіки та Держпродспоживслужби із залученням представників бізнесу було розроблено Методичні рекомендації щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на потужностях з вирощування, утримання, забою, переробки і обігу тварин та виробництва харчових продуктів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що відповідний документ ґрунтується на рекомендаціях ВООЗ "COVID-19 та безпека харчових продуктів: Керівництво для харчових підприємств" та покликаний надати виробникам і операторам ринку більше інформації щодо їх можливих дій в умовах поширення COVID-19.

Зокрема, Методичні рекомендації містять:

- інформацію про хворобу COVID-19;
- симптоми і шляхи інфікування;
- гігієну, профілактичні санітарні і протиепідемічні заходи;
- порядок здійснення заходів з недопущення порушень в роботі та/або тимчасового зупинення виробничих потужностей;
- додаткові заходи для підтримки цілісності харчових ланцюгів і забезпечення безперебійного постачання безпечних харчових продуктів кінцевим споживачам;
- зразок декларації, заповнення якої є обов’язковим для потрапляння на територію оператора потужності;
- орієнтовний перелік заходів із забезпечення біологічної безпеки та інше.

Нагадаємо, українські підприємці мають зосередити свої зусилля саме на відновленні та запуску роботи майже наново. Тому, Мінекономіки підтримує продовження мораторію на перевірки.

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