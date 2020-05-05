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Мінекономіки підтримує продовження мораторію на перевірку підприємців під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Українські підприємці мають зосередити свої зусилля саме на відновленні та запуску роботи майже наново. Тому, Мінекономіки підтримує продовження мораторію на перевірки. Про це заявив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час брифінгу, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Мінекономіки підтримує продовження мораторію на перевірку підприємців під час карантину

"…Ми розпочинаємо адаптивний підхід до встановлення карантинних обмежень. Їхнє пом’якшення, а разом з цим і початок відновлення підприємництва, розпочинається 11 травня. У відповідь на запит бізнесу ми підтримуємо продовження мораторію на перевірки. Зараз головне для всіх – це відновлення", - сказав Міністр.

Він додав, що для підтримки бізнесу вже видозмінена програма "Доступні кредити 5-7-9%". Друга програма, що була анонсована Президентом України і називається "Нові гроші" - фіналізується, запуск відбудеться найближчим часом.

"Є питання від бізнесу по ЄСВ. Мінекономіки надасть свої пропозиції Уряду саме по цим відрахуванням, та й загалом буде відстоювати зменшення податкового навантаження під час кризи, і в період відновлення після неї", - додав Ігор Петрашко.

Нагадаємо, фізичні особи підприємці можуть оформити онлайн допомогу на дітей, заповнивши офіційну форму.

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