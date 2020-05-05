ФОПи можуть оформити допомогу на дитину онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Фізичні особи підприємці можуть оформити онлайн допомогу на дітей, заповнивши офіційну форму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
“Допомогу на дітей фізичні особи-підприємці можуть оформити онлайн, заповнивши електронну форму на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики в розділі „е-сервіси“, а також скориставшись Єдиним порталом державних послуг „Дія“”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд виділив 1,6 млрд грн для фізичних осіб — підприємців (ФОП), які мають дітей, на період карантину.