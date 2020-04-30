ФОПам, які мають дітей, на час карантину виділили 1,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Уряд виділив 1,6 млрд грн для фізичних осіб - підприємців (ФОП), які мають дітей, на період карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
"Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що уряд виділив кошти в сумі 1,6 млрд грн із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для надання допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої і другої групи платників єдиного податку, більшість з яких працює у сфері послуг", - вказали у відомстві у Telegram-каналі.
Зазначається, що це одна з антикризових програм щодо посилення соціального захисту сімей в період карантину.
"Найближчим часом, після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради України, програма повністю запрацює", - додали у Мінсоцполітики.
Вказано, що таке рішення уряду дасть можливість провести виплати допомоги на 414 тисяч дітей з 337 тисяч сімей фізичних осіб-підприємців.
"Виплату допомоги запроваджено на період карантину та на один місяць після дати його відміни", - додали у Мінсоцполітики.
Нагадаємо, уряд схвалив виділення коштів для дітей ФОП і гарантії під кредити малому бізнесу.