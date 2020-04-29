Уряд схвалив виділення коштів для дітей ФОП і гарантії під кредити малому бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Уряд сьогодні схвалив виділення коштів із Фонду боротьби з COVID-19 для надання допомоги на дітей ФОП першої та другої групи. А також підтримав проект закону, який пропонує запровадити механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Facebook.
"Якщо підприємець не зможе показати "дохід", адже не працював під час карантину, він все одно зможе отримати кошти. Важливо, щоби бізнес безперешкодно мав змогу отримувати додатковий ресурс у непростих умовах коронакризи. Сподіваюсь, що Верховна Рада якнайшвидше підтримає законодавчі зміни", підкреслив Шмигаль.
Глава уряду також нагадав, що влада розпочала виплати одноразової допомоги пенсіонерам та іншим вразливим верствам населення, а також збільшили виплати допомоги по тимчасовому безробіттю.
Нагадаємо, Шмигаль анонсував прийняття рішення щодо послаблення карантину наступного тижня.