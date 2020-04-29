Уряд схвалив виділення коштів для дітей ФОП і гарантії під кредити малому бізнесу

"Якщо підприємець не зможе показати "дохід", адже не працював під час карантину, він все одно зможе отримати кошти. Важливо, щоби бізнес безперешкодно мав змогу отримувати додатковий ресурс у непростих умовах коронакризи. Сподіваюсь, що Верховна Рада якнайшвидше підтримає законодавчі зміни", підкреслив Шмигаль.

Глава уряду також нагадав, що влада розпочала виплати одноразової допомоги пенсіонерам та іншим вразливим верствам населення, а також збільшили виплати допомоги по тимчасовому безробіттю.

Нагадаємо, Шмигаль анонсував прийняття рішення щодо послаблення карантину наступного тижня.