Правительство одобрило выделение средств для детей ФЛП и гарантии под кредиты малому бизнесу

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правительство сегодня одобрило выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 для оказания помощи на детей ФЛП первой и второй группы. А также поддержал проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Facebook.