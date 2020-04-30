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ФЛП, имеющим детей, на период карантина выделили 1,6 млрд грн

ФЛП, имеющим детей, на период карантина выделили 1,6 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 21778 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Правительство выделило 1,6 млрд грн для физических лиц - предпринимателей (ФЛП), имеющих детей, на период карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Министр социальной политики Марина Лазебна сообщила, что правительство выделило средства в сумме 1,6 млрд грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи на детей физических лиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения и относящихся к первой и второй группе плательщиков единого налога, большинство из которых работает в сфере услуг", - указали в ведомстве в Telegram-канале.

Отмечается, что это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина.

"В ближайшее время, после согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады Украины, программа полностью заработает", - добавили в Минсоцполитики.

Указано, что такое решение правительства позволит произвести выплаты помощи на 414 тысяч детей с 337 тысяч семей физических лиц-предпринимателей.

"Выплата помощи введена на период карантина и на один месяц с даты его отмены", - добавили в Минсоцполитики.

Напомним, правительство одобрило выделение средств для детей ФЛП и гарантии под кредиты малому бизнесу.

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