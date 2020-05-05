ФОПы могут оформить пособие на ребенка онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Физические лица предприниматели могут оформить онлайн помощь на детей, заполнив официальную форму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
“Помощь на детей физические лица-предприниматели могут оформить онлайн, заполнив электронную форму на официальном сайте Министерства социальной политики в разделе „е-сервисы“, а также воспользовавшись Единственным порталом государственных услуг „Дия“”, — говорится в сообщении.
Напомним, правительство выделило 1,6 млрд грн для физических лиц — предпринимателей (ФЛП), имеющих детей, на период карантина.