ФОПы могут оформить пособие на ребенка онлайн

“Помощь на детей физические лица-предприниматели могут оформить онлайн, заполнив электронную форму на официальном сайте Министерства социальной политики в разделе „е-сервисы“, а также воспользовавшись Единственным порталом государственных услуг „Дия“”, — говорится в сообщении.

Напомним, правительство выделило 1,6 млрд грн для физических лиц — предпринимателей (ФЛП), имеющих детей, на период карантина.