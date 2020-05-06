В Украине для food-бизнеса разработали рекомендации по предотвращению распространения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине разработали методические рекомендации для для food-бизнеса по предотвращению распространения COVID-19 на производстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"Специалистами Минэкономики и Госпродпотребслужбы с привлечением представителей бизнеса были разработаны Методические рекомендации по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, на мощностях по выращиванию, содержанию, убою, переработке и обращению животных и производства пищевых продуктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующий документ основывается на рекомендациях ВОЗ "COVID-19 и безопасность пищевых продуктов: Руководство для пищевых предприятий" и призван предоставить производителям и операторам рынка больше информации об их возможных действий в условиях распространения COVID-19.
В частности, Методические рекомендации содержат:
- информацию о болезни COVID-19;
- симптомы и пути инфицирования
- гигиену, профилактические санитарные и противоэпидемические мероприятия;
- порядок осуществления мероприятий по недопущению нарушений в работе и/или временной остановки производственных мощностей;
- дополнительные меры для поддержания целостности пищевых цепей и обеспечения бесперебойного снабжения безопасных пищевых продуктов конечным потребителям;
- образец декларации, заполнение которой является обязательным для попадания на территорию оператора мощности;
- ориентировочный перечень мер по обеспечению биологической безопасности и прочее.
Напомним, украинские предприниматели должны сосредоточить свои усилия именно на восстановлении и запуске работы почти заново. Поэтому, Минэкономики поддерживает продление моратория на проверки.