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В Украине для food-бизнеса разработали рекомендации по предотвращению распространения COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине разработали методические рекомендации для для food-бизнеса по предотвращению распространения COVID-19 на производстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В Украине для food-бизнеса разработали рекомендации по предотвращению распространения COVID-19

"Специалистами Минэкономики и Госпродпотребслужбы с привлечением представителей бизнеса были разработаны Методические рекомендации по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, на мощностях по выращиванию, содержанию, убою, переработке и обращению животных и производства пищевых продуктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий документ основывается на рекомендациях ВОЗ "COVID-19 и безопасность пищевых продуктов: Руководство для пищевых предприятий" и призван предоставить производителям и операторам рынка больше информации об их возможных действий в условиях распространения COVID-19.

В частности, Методические рекомендации содержат:

- информацию о болезни COVID-19;
- симптомы и пути инфицирования
- гигиену, профилактические санитарные и противоэпидемические мероприятия;
- порядок осуществления мероприятий по недопущению нарушений в работе и/или временной остановки производственных мощностей;
- дополнительные меры для поддержания целостности пищевых цепей и обеспечения бесперебойного снабжения безопасных пищевых продуктов конечным потребителям;
- образец декларации, заполнение которой является обязательным для попадания на территорию оператора мощности;
- ориентировочный перечень мер по обеспечению биологической безопасности и прочее.

Напомним, украинские предприниматели должны сосредоточить свои усилия именно на восстановлении и запуске работы почти заново. Поэтому, Минэкономики поддерживает продление моратория на проверки.

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