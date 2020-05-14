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Госпродпотребслужба сообщила о недельных результатах противоэпидемических проверок заведений

Киев • УНН

 • 12507 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. За неделю с 4 по 12 мая Госпродпотребслужба осуществила 9,4 тыс. проверок объектов по соблюдению ими противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19 и выявила нарушения на каждом пятом объекте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Госпродпотребслужба сообщила о недельных результатах противоэпидемических проверок заведений

"С целью проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19 Госпродпотребслужба на период карантина с 4 по 12 мая провела 9,4 тыс. мероприятий надзора. Как результат - на каждом 5-м объекте выявлены нарушения соблюдения требований противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Указано, что за установленные нарушения территориальные органы Госпродпотребслужбы предоставили 234 предписания и 1171 предложения по их устранению, а также составили 88 протоколов.

"Кроме того, Госпродпотребслужба осуществляет надзор за соблюдением требований по противоэпидемических мероприятиях по ряду объектов, деятельность которых предусматривает принятие посетителей в офисных помещениях, торговлю продовольственными (кроме рынков) и непродовольственными товарами, работу заведений общественного питания, парикмахерских и салонов красоты", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Украине для food-бизнеса разработали рекомендации по предотвращению распространения COVID-19.

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