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ЗМІ визначили найбільш ефективних борців з коронавірусом в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. В Україні був складений свій “топ” найефективніших діячів у боротьбі з коронавірусом. Серед них перші рядки зайняли головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська, головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко, а також доктор Комаровський, передає УНН з посиланням на рейтинг, опублікований виданням “Вести”.

ЗМІ визначили найбільш ефективних борців з коронавірусом в Україні

Так, першу сходинку рейтингу редакція залишила без імені і прізвища, зазначивши, що вона “поки вакантна”.

На другий розмістилася інфекціоніст Ольга Голубовська, яка “цілодобово проводить з інфікованими COVID-19, є співавтором протоколу лікування його в Україні, а також співорганізатором конференцій та обміну досвідом серед лікарів”.

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Третє місце присудили Людмилі Антоненко — Головлікарю Олександрівської лікарні, що стала “форпостом” боротьби з епідемією коронавірусу в столиці.

Доктор Євген Комаровський розмістився на третьому місці. Серед його заслуг журналісти відзначили просвітницьку роботу у вигляді відеороликів, в яких медик розповідав про коронавіруси.

Президент України Володимир Зеленський — лише на п’ятому місці, який, як підмітили в редакції, в боротьбі з коронавірусом зробив десять значущих кроків.

Далі в топ-десятці розташувалися відповідно глава МОЗ Максим Степанов, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, мер Києва Віталій Кличко, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, а так же мер Харкова Геннадій Кернес.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в рейтингу став лише п’ятнадцятим.

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“15-я позиція в рейтингу глави МВС Арсена Авакова могла бути і вище. Винні перегини на місцях, допущені представниками Нацполіціі і підконтрольної міністрові “Муніципальної варти”, — зазначили у виданні.

Є у другому десятку і представники бізнесу, олігархи на кшталт Ріната Ахметова і Пінчуків.

На 19-му місці розташувався глава ОП Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков — 27-й, місцем вище — заступник Єрмака Кирило Тимошенко.

Решта членів уряду не дісталися до перших тридцяти місць, всього в рейтингу 50 позицій.

Як повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров’я підтвердило, що на 9:00 14 травня в Україні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 422 — за останню добу.

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