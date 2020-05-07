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Аваков нагородив лікарів, які повернулися з ураженої коронавірусом Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив лікарів системи МВС, які протягом трьох тижнів допомагали італійським колегам у боротьбі із коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

Аваков нагородив лікарів, які повернулися з ураженої коронавірусом Італії

Аваков наголосив, що досвід, який отримали лікарі системи МВС та МОЗ, переоцінити неможливо.

“Для мене велика честь подякувати вам та вручити нагороди. Україна отримала не лише повагу італійців, а і колосальний досвід. І неможливо переоцінити те, що ви, попри потенційні загрози, зважилися на це відрядження”, — сказав міністр.

За сумлінне ставлення до виконання службового обов’язку, професіоналізм, ініціативність і наполегливість та особистий внесок у боротьбу зі світовою пандемією наручним годинником та премією, як зазначається, було відзначено 10 медиків.

Лікарі поділилися враженнями від відрядження та розповіли, завдяки чому італійцям вдалось знизити захворюваність та подолати пік епідемії.

“Вразила дисципліна, з якою італійці виконували всі правила карантину. Коли ми прибули в Італію, ми не побачили жодної машини, жодної людини, на відміну від того, що ми побачили, повернувшись до Києва. Саме суворість, з якою італійці дотримувались карантину, дозволила їм "збити“ захворюваність в пік епідемії. Тому зараз, я прошу всіх виконувати правила власної безпеки, користуватися засобами індивідуального захисту, обробляти руки та поверхні дезінфекторами. Це дуже важливо — берегти себе та дотримуватися правил карантину, і ми поборемо вірус”, — розповів начальник госпіталю МВС Київської області Юрій Сак.

Очільник МВС підкреслив позитивну динаміку в боротьбі з коронавірусом та не останню роль в цьому процесі місцевої влади.

“Україна демонструє одну із кращих динамік в Європі і її важливо втримати. Я вважаю, що рішення про зняття карантинних обмежень повинні прийматись з урахуванням розвитку епідемій в кожному регіоні країни. 11 травня — чергове випробування, початок послаблення карантинних обмежень, але необхідно продумати кожен крок, щоб все було безпечно. Тому кожен з вас має передавати отриманий досвід на своєму місці”, — підкреслив Аваков.

Як повідомлялося раніше, Україна передала Італії гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям. Їх направили в провінцію Марке, де була велика кількість хворих та померлих від коронавірусу. Українська команда складалася з двох груп по 10 осіб та працювала в містах Пезаро та Урбіно. 23 квітня усі лікарі повернулися до України та пройшли обов’язкову двотижневу обсервацію.

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