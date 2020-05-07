Аваков наградил врачей, вернувшихся с пораженной коронавирусом Италии

Аваков отметил, что опыт, который получили врачи системы МВД и Минздрава, переоценить невозможно.

"Для меня большая честь поблагодарить вас и вручить награды. Украина получила не только уважение итальянцев, а и колоссальный опыт. И невозможно переоценить то, что вы, несмотря на потенциальные угрозы, решились на эту командировку", - сказал министр.

За добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, профессионализм, инициативность и настойчивость и личный вклад в борьбу с мировой пандемией наручными часами и премией, как отмечается, было отмечено 10 медиков.

Врачи поделились впечатлениями от командировки и рассказали, благодаря чему итальянцам удалось снизить заболеваемость и преодолеть пик эпидемии.

"Поразила дисциплина, с которой итальянцы выполняли все правила карантина. Когда мы прибыли в Италию, мы не увидели ни одной машины, ни одного человека, в отличие от того, что мы увидели, вернувшись в Киев. Именно суровость, с которой итальянцы придерживались карантина, позволила им "сбить" заболеваемость в пик эпидемии. Поэтому сейчас, я прошу всех соблюдать правила собственной безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты, обрабатывать руки и поверхности дезинфекторами. Это очень важно - беречь себя и соблюдать правила карантина, и мы победим вирус", - рассказал начальник госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак.

Глава МВД подчеркнул положительную динамику в борьбе с коронавирусом и не последнюю роль в этом процессе местных властей.

"Украина демонстрирует одну из лучших динамик в Европе и ее важно удержать. Я считаю, что решение о снятии карантина должны приниматься с учетом развития эпидемий в каждом регионе страны. 11 мая - очередное испытание, начало ослабления карантина, но необходимо продумать каждый шаг, чтобы все было безопасно. Поэтому каждый из вас должен передавать полученный опыт на своем месте", - подчеркнул Аваков.

Как сообщалось ранее, Украина передала Италии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

Напомним, 4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава улетели помогать итальянским врачам. Их направили в провинцию Марке, где было большое количество больных и умерших от коронавируса. Украинская команда состояла из двух групп по 10 человек и работала в городах Пезаро и Урбино. 23 апреля все врачи вернулись в Украину и прошли обязательную двухнедельную обсервацию.