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У МЗС Італії подякували українським медикам за допомогу у боротьбі з COVID-19

У МЗС Італії подякували українським медикам за допомогу у боротьбі з COVID-19

Київ • УНН

 • 14738 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністр МЗС Італії Луіджі Ді Майо подякував українським медикам за допомогу у боротьбі з COVID-19 та зазначив, що Італія ніколи не забуде про цю допомогу. Про це у своєму Twitter написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.

"Дякую" українською в т.ч. каже у своєму пості Луіджі Ді Майо, міністр МЗС Італії, звертаючись до наших медиків, які поряд з колегами 11 інших країн стояли поруч з італійськими лікарями у найкритичніший період епідемії на Апеннінах. "Ми ніколи не забудемо цю вашу допомогу", - зазначає він.

Нагадаємо, провінція Ломбардія в Італії випустила ролик з вдячністю країнам, які допомогли боротися з COVID-19, серед них й Україна. 

Як раніше повідомлялося в УНН, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте, під час якої очільник італійського уряду подякував Україні за надану гуманітарну допомогу. 

"Дякую" українською в т.ч. каже у своєму пості Луіджі Ді Майо, міністр МЗС Італії, звертаючись до наших медиків, які поряд з колегами 11 інших країн стояли поруч з італійськими лікарями у найкритичніший період епідемії на Апеннінах.
"Ми ніколи не забудемо цю вашу допомогу"
https://t.co/DUsQyxqCAo

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 23, 2020

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