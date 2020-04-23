У МЗС Італії подякували українським медикам за допомогу у боротьбі з COVID-19

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністр МЗС Італії Луіджі Ді Майо подякував українським медикам за допомогу у боротьбі з COVID-19 та зазначив, що Італія ніколи не забуде про цю допомогу. Про це у своєму Twitter написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.