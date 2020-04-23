У МЗС Італії подякували українським медикам за допомогу у боротьбі з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністр МЗС Італії Луіджі Ді Майо подякував українським медикам за допомогу у боротьбі з COVID-19 та зазначив, що Італія ніколи не забуде про цю допомогу. Про це у своєму Twitter написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.
"Дякую" українською в т.ч. каже у своєму пості Луіджі Ді Майо, міністр МЗС Італії, звертаючись до наших медиків, які поряд з колегами 11 інших країн стояли поруч з італійськими лікарями у найкритичніший період епідемії на Апеннінах. "Ми ніколи не забудемо цю вашу допомогу", - зазначає він.
Нагадаємо, провінція Ломбардія в Італії випустила ролик з вдячністю країнам, які допомогли боротися з COVID-19, серед них й Україна.
Як раніше повідомлялося в УНН, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте, під час якої очільник італійського уряду подякував Україні за надану гуманітарну допомогу.
"Дякую" українською в т.ч. каже у своєму пості Луіджі Ді Майо, міністр МЗС Італії, звертаючись до наших медиків, які поряд з колегами 11 інших країн стояли поруч з італійськими лікарями у найкритичніший період епідемії на Апеннінах.
"Ми ніколи не забудемо цю вашу допомогу"
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