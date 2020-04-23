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В МИДе Италии поблагодарили украинских медиков за помощь в борьбе с COVID-19

В МИДе Италии поблагодарили украинских медиков за помощь в борьбе с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14732 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Глава МИДа Италии Луиджи Ди Майо поблагодарил украинских медиков за помощь в борьбе с COVID-19 и отметил, что Италия никогда не забудет об этой помощи. Об этом в своем Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

"Дякую" на украинском языке в т.ч. говорит в своем посте Луиджи Ди Майо, министр МИДа Италии, обращаясь к нашим медикам, которые наряду с коллегами из 11 других стран стояли рядом с итальянскими врачами в критический период эпидемии на Апеннинах. "Мы никогда не забудем эту вашу помощь", - отмечает он.

Напомним, провинция Ломбардия в Италии выпустила ролик с благодарностью странам, которые помогли бороться с COVID-19, среди них и Украина.

Как ранее сообщалось в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте, во время которой глава итальянского правительства поблагодарил Украину за оказанную гуманитарную помощь.

"Спасибо" Украинский в т.ч. говорит в своем посте Луиджи Ди Майо, министр МИД Италии, обращаясь к нашим медикам, которые наряду с коллегами 11 других стран стояли рядом с итальянскими врачами в критический период эпидемии Апеннинах.
"Мы никогда не забудем эту вашу помощь"
https://t.co/DUsQyxqCAo

- Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 23, 2020

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