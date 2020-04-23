В МИДе Италии поблагодарили украинских медиков за помощь в борьбе с COVID-19

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Глава МИДа Италии Луиджи Ди Майо поблагодарил украинских медиков за помощь в борьбе с COVID-19 и отметил, что Италия никогда не забудет об этой помощи. Об этом в своем Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.