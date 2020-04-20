Італійці у відеоролику подякували Україні за допомогу в боротьбі з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Провінція Ломбардія в Італії випустила ролик з вдячністю країнам, які допомогли боротися з COVID-19, серед них й Україна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Ломбардії у Facebook.
“Просто дякую. Від губернатора Аттіліо Фонтана та всіх мешканців Ломбардії за солідарність, отриману від багатьох країн, які вирішили стати поряд з Ломбардією в цій битві”, — йдеться в повідомленні.
Так, у відеоролику серед країн, яким висловили вдячність згадуються: Україна, Китай, Росія, Польща.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте, під час якої очільник італійського уряду подякував Україні за надану гуманітарну допомогу.
Раніше у МОЗ розповіли, коли українські медики повернуться з Італії.