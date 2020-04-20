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У МОЗ розповіли, коли українські медики повернуться з Італії

У МОЗ розповіли, коли українські медики повернуться з Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Відрядження українських медичних працівників в Італії було продовжено на тиждень, тому додому вони повернуться 25 квітня. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Відрядження повинно було тривати два тижні, але було звернення італійської сторони, щодо продовження ще на тиждень, тобто до 25 квітня перебування наших медичних працівників в Італії", - повідомив Степанов.

За його словами, відрядження продовжили після погодження з українськими медиками.

"Повертаються вони 25 квітня", - додав міністр.

Нагадаємо, 4 квітня до Італії поїхало 20 українських лікарів для надання медичної допомоги італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомлялося, медичні працівники з України, що перебувають наразі в Італії, підтверджують актуальність українських протоколів з лікування коронавірусної хвороби.

Українські Національні Новини

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