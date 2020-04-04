До Італії поїхало 20 українських лікарів для допомоги у боротьбі з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. До Італії поїхало 20 українських лікарів для надання медичної допомоги італійським медикам у боротьбі з коронавірусом. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"... наших 20 лікарів поїхали на 14 днів до Італії допомогти італійським лікарям в наданні медичної допомоги",- сказав Ляшко, додавши, що вони вивчатимуть досвід італійських колег.
За його словами, якщо епідеміологічна ситуація буде стабільна й не буде крайньої потреби залучати фахівців до надання медичної допомоги ми зможемо провести їхню обсервацію для того аби не було поширення на території України коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що у суботу в рамках двосторонньої взаємної допомоги до Італії вирушить українська медична група.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.