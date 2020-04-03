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Завтра до Італії вирушить українська медична група - Зеленський

Завтра до Італії вирушить українська медична група - Зеленський

Київ • УНН

 • 20032 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У суботу в рамках двосторонньої взаємної допомоги до Італії вирушить українська медична група. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“Завтра у рамках двосторонньої взаємної допомоги до Італії вирушить українська медична група. Вони допоможуть італійським лікарям у боротьбі з пандемією у цей найскладніший для них період, і вже за два тижні наша група повернеться в Україну з дуже цінним досвідом та знаннями”, — сказав Президент.

З його слів, це — протидія коронавірусу у піковий період, швидке розгортання місць для обсервації та мобільних госпіталів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.

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