Завтра в Италию отправится украинская медицинская группа - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В субботу в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Завтра в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа. Они помогут итальянским врачам в борьбе с пандемией в этот сложный для них период, и уже через две недели наша группа вернется в Украину с очень ценным опытом и знаниями", - сказал Президент.
По его словам, это - противодействие коронавирусу в пиковый период, быстрое развертывание мест для обсервации и мобильных госпиталей.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.