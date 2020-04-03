Завтра в Италию отправится украинская медицинская группа - Зеленский

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96420 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102581 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104673 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103759 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112181 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100524 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105070 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106590 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131527 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130441 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в Италию отправится украинская медицинская группа - Зеленский

Завтра в Италию отправится украинская медицинская группа - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 20030 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В субботу в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Завтра в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа. Они помогут итальянским врачам в борьбе с пандемией в этот сложный для них период, и уже через две недели наша группа вернется в Украину с очень ценным опытом и знаниями", - сказал Президент.

По его словам, это - противодействие коронавирусу в пиковый период, быстрое развертывание мест для обсервации и мобильных госпиталей.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.

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