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В Минздраве рассказали, когда украинские медики вернутся из Италии

В Минздраве рассказали, когда украинские медики вернутся из Италии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Командировка украинских медицинских работников в Италии была продлена на неделю, поэтому домой они вернутся 25 апреля. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Командировка должна была длиться две недели, но было обращение итальянской стороны, о продлении еще на неделю, то есть до 25 апреля пребывания наших медицинских работников в Италии", - сообщил Степанов.

По его словам, командировку продлили после согласования с украинскими медиками.

"Возвращаются они 25 апреля", - добавил министр.

Напомним, 4 апреля в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.

Как сообщалось, медицинские работники из Украины, которые находятся сейчас в Италии, подтверждают актуальность украинских протоколов по лечению коронавирусной болезни.

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