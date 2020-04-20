Итальянцы в видеоролике поблагодарили Украину за помощь в борьбе с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Провинция Ломбардия в Италии выпустила ролик с благодарностью странам, которые помогли бороться с COVID-19, среди них и Украина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Ломбардии в Facebook.
"Просто спасибо. От губернатора Аттилио Фонтана и всех жителей Ломбардии за солидарность, полученную от многих стран, которые решили стать рядом с Ломбардией в этой битве", - говорится в сообщении.
Так, в видеоролике среди стран, которым выразили благодарность упоминаются: Украина, Китай, Россия, Польша.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте, во время которой глава итальянского правительства поблагодарил Украину за оказанную гуманитарную помощь.
Ранее в Минздраве рассказали, когда украинские медики вернутся из Италии.