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Зеленський зідзвонився з прем’єром Італії: Конте подякував за гуманітарну допомогу

Зеленський зідзвонився з прем’єром Італії: Конте подякував за гуманітарну допомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте, під час якої очільник італійського уряду подякував Україні за надану гуманітарну допомогу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Глава держави висловив щиру солідарність України з італійським народом, який зараз проходить через складні випробування у зв’язку з пандемією коронавірусу. “В Україні щиро вболівають за італійський народ. У цей складний момент Україна з вами. Справді вірю, що вже скоро Італія пройде цю кризу”, — зазначив Зеленський.

Конте подякував за надану Україною гуманітарну допомогу Італії, що включала направлення бригади лікарів та засобів дезінфекції. Співрозмовники обговорили практичні аспекти перебування українських лікарів в італійському регіоні Марке.

“Радий, що наші медики рятують життя італійців, працюючи пліч-о-пліч з італійськими колегами. Сподіваюся, це допоможе Італії наблизити перемогу над пандемією”, — сказав Президент України.

Зеленський висловив переконання, що об’єднані зусилля українських та італійських лікарів у боротьбі з пандемією стануть успішним прикладом двосторонньої співпраці та подолання спільних викликів. Він наголосив, що досвід, який здобувають українські медики в Італії у лікуванні хвороби COVID-19, є дуже цінним для України, яка також зіткнулася зі спалахом коронавірусу.

Нагадаємо, до цього Зеленський поговорив по телефону з президентом Республіки Корея, йшлося про COVID-19.

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