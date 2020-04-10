Зеленський зідзвонився з прем’єром Італії: Конте подякував за гуманітарну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте, під час якої очільник італійського уряду подякував Україні за надану гуманітарну допомогу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
Глава держави висловив щиру солідарність України з італійським народом, який зараз проходить через складні випробування у зв’язку з пандемією коронавірусу. “В Україні щиро вболівають за італійський народ. У цей складний момент Україна з вами. Справді вірю, що вже скоро Італія пройде цю кризу”, — зазначив Зеленський.
Конте подякував за надану Україною гуманітарну допомогу Італії, що включала направлення бригади лікарів та засобів дезінфекції. Співрозмовники обговорили практичні аспекти перебування українських лікарів в італійському регіоні Марке.
“Радий, що наші медики рятують життя італійців, працюючи пліч-о-пліч з італійськими колегами. Сподіваюся, це допоможе Італії наблизити перемогу над пандемією”, — сказав Президент України.
Зеленський висловив переконання, що об’єднані зусилля українських та італійських лікарів у боротьбі з пандемією стануть успішним прикладом двосторонньої співпраці та подолання спільних викликів. Він наголосив, що досвід, який здобувають українські медики в Італії у лікуванні хвороби COVID-19, є дуже цінним для України, яка також зіткнулася зі спалахом коронавірусу.
Нагадаємо, до цього Зеленський поговорив по телефону з президентом Республіки Корея, йшлося про COVID-19.