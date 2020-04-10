Зеленський поговорив по телефону з президентом Республіки Корея: йшлося про COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Корея Мун Чже Ін під час телефонної розмови обговорили питання поточної ситуації та глобальної і регіональної протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.
“Бажаю витримки та сил усім громадянам Республіки Корея, особливо тим, хто постраждав і втратив близьких унаслідок поширення пандемії коронавірусу. Бажаю якнайшвидшого одужання усім хворим”, — зазначив Володимир Зеленський.
Глава Української держави високо оцінив досвід та ефективність заходів, яких вживає Республіка Корея задля стримування пандемії.
Володимир Зеленський подякував за оперативне реагування південнокорейських компаній у питаннях закупівлі медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, необхідних Україні для боротьби з коронавірусом.
“Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тисяч ПЛР-тестів. Їх уже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні”, — наголосив Президент України.
Також обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медичного обладнання.
Окрему увагу лідери держав приділили питанням подальшого розвитку торговельно-економічної взаємодії, а також висловили задоволення зростанням товарообігу між країнами попри негативні наслідки пандемії для світової економіки.
“COVID-19 не має знищити систему міжнародної торгівлі та економічні зв’язки, що існують. Україна — надійний партнер. Сподіваюся на подальший розвиток економічних зв’язків та залучення інвестицій південнокорейських компаній”, — сказав Володимир Зеленський.
Співрозмовники відзначили успішний досвід реалізації корейських інвестиційних проектів в Україні, зокрема в агропромисловій сфері.
Обговорювалися також питання запровадження взаємного безвізового режиму між обома країнами, що сприятиме розвитку міжлюдських контактів.
Глави держав домовилися активізувати політичний діалог та здійснити обмін візитами після завершення пандемії.
Нагадаємо, в ОПУ цього тижня очікували сім літаків зі спецзасобами проти COVID-19.