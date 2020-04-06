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В ОПУ цього тижня обіцяють ще сім літаків зі спецзасобами проти COVID-19

В ОПУ цього тижня обіцяють ще сім літаків зі спецзасобами проти COVID-19

Київ • УНН

 • 11830 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Офісі Президента України анонсували цього тижня прибуття ще семи літаків зі спецзасобами для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19. Про це під час щоденної селекторної наради Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств розповів секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ.

"Кирило Тимошенко наголосив, що цього тижня очікується прибуття семи літаків зі спецзасобами для протидії COVID-19", - вказали в ОПУ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дав доручення зібрати дані про потреби аптек в Україні і закупити стільки масок, скільки їм потрібно.

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