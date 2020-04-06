Зеленський взявся за проблему з масками в аптеках
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський дав доручення зібрати дані про потреби аптек в Україні і закупити стільки масок, скільки їм потрібно, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ за підсумками щоденної селекторної наради Президента з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19.
З початком тотального маскового режиму ці засоби індивідуального захисту повністю доступні в Інтернеті, зазначив під час наради секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.
Дещо повільніше маски доходять до аптек, де їх дуже швидко розкуповують, вказали в ОПУ.
"Україна нині виробляє майже 900 тисяч масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски до місцевих аптек", – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
У відповідь Президент доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж та за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно.
Нагадаємо, Зеленський назвав зменшення кількості хворих COVID-19 результатом карантину.