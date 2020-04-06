Зеленський назвав зменшення кількості захворілих COVID-19 результатом карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Зменшення кількості захворілих на коронавірус за добу в Україні – це результат карантину. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на щоденній селекторній нараді з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ.
Так, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на нараді, що за минулу добу відсоток тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію в Україні, знизився. Із 1319 зафіксованих випадків захворювання на коронавірус за останню добу виявлено 68. Це значно менше, ніж у попередні дні. Шестеро людей померли через важкі хронічні хвороби.
"Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними", – наголосив Президент.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли.