Україна відправила до Італії другу партію гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна передала Італії другу партію гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, зокрема, засоби дезинфекції. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook МВС України.
“Для боротьби із коронавірусною інфекцією Україна передала Італії другу партію гуманітарної допомоги. Сьогодні на світанку вантаж із дезинфікуючою рідиною вилетів до Риму”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це друга партія гуманітарної допомоги для італійців загальною вагою 5 тон, вона містить засоби дезинфекції, які повністю відповідають міжнародним стандартам.
Нагадаємо, в Італії 8 квітня приземлився український літак з з гуманітарною допомогою для боротьби з COVID-19.